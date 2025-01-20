У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум
Київ • УНН
У Давосі 20-24 січня проходить Всесвітній економічний форум з темою "Співпраця для інтелектуальної епохи". Зеленський виступить зі спеціальною промовою 21 січня. В заході візьмуть участь 60 світових лідерів.
Сьогодні, 20 січня, у Давосі у Швейцарії відкривається Всесвітній економічний форум. Цьогоріч тема форуму - "Співпраця для інтелектуальної епохи", у рамках якої розглядатимуть вирішення ключових глобальних та регіональних викликів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу заходу.
Деталі
Всесвітній економічний форум відбуватиметься у Давосі 20-24 січня. Світові лідери обговорюватимуть реагування на геополітичні потрясіння, стимулювання зростання для підвищення рівня життя та управління справедливим та інклюзивним енергетичним переходом.
Українську делегацію очолить Президент України Володимир Зеленський. О 16.00 за центральноєвропейським часом розпочне роботу Український дім у Давосі. Перша панельна дискусія буде присвячена спільним інтересам США та України, після чого відбудеться пряма трансляція інавгурації новообраного президента Дональда Трампа з Вашингтону, округ Колумбія.
Працюватиме Український дім у Давосі (Швейцарія) до 21.00 23 січня.
Доповнення
Володимир Зеленський візьме участь на Всесвітньому економічному форумі завтра, 21 січня. Повідомлялось, що Зеленський виступить зі спеціальною промовою та відповідатиме на запитання.
Президент США Дональд Трамп візьме участь у зустрічі онлайн у четвер, 23 січня. Серед інших світових лідерів, які будуть присутні на форумі, який включатиме 60 глав держав і урядів - президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і віце-прем'єр-міністр Китаю Дін Сюесян.