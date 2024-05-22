В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  68535 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  91145 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  100017 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  78109 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118647 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115936 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119801 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113594 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104571 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  228147 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен

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20 мая 2024, 12:30  •  228147 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  213982 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  407722 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  392335 просмотра

В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

В офисном здании Novo Nordisk недалеко от Копенгагена вспыхнул крупный пожар, вызвавший эвакуацию и потребовавший около 100 пожарных для тушения пожара.

Новости Мира •   •  4599 просмотра
В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

Швейцария ограничит воздушное пространство в районе Бюргенштока на время Саммита мира

Федеральный совет Швейцарии одобрил временное ограничение использования воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с Саммитом мира в Украине 15-16 июня для обеспечения безопасности мероприятия.

политика •   •  5503 просмотра
Швейцария ограничит воздушное пространство в районе Бюргенштока на время Саммита мира

Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи

Верховная Рада продлила срок регистрации прав собственности на земельные доли с 2025 года до 1 января 2028 года.

Экономика •   •  5948 просмотра
Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи

На Днепропетровщине есть прилет, рф атаковала инфраструктуру региона - ОВА

Российские войска атаковали инфраструктуру в Днепропетровской области, что привело к пожару, а в Каменском районе был сбит разведывательный беспилотник.

Война •   •  7755 просмотра
На Днепропетровщине есть прилет, рф атаковала инфраструктуру региона - ОВА

"Укрзализныця" с 9 июня сокращает время путешествия из Киева в Варшаву

"Укрзализныця" с 9 июня сокращает время в пути из Киева в Варшаву на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации пограничных и таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

Общество •   •  6155 просмотра
"Укрзализныця" с 9 июня сокращает время путешествия из Киева в Варшаву

Оккупанты вывозят краденое украинское зерно из Херсонщины в Карелию в контейнерах китайских компаний

Оккупанты незаконно вывозят украденное украинское зерно из оккупированной Херсонской области в Республику Карелия, используя контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, чтобы обойти международные санкции.

Война •   •  7215 просмотра
Оккупанты вывозят краденое украинское зерно из Херсонщины в Карелию в контейнерах китайских компаний

Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша планирует усилить пограничную безопасность и увеличить военное присутствие вдоль своей границы с Беларусью в связи с участившимися попытками организованных групп незаконно пересечь границу при содействии белорусских служб.

Новости Мира •   •  6000 просмотра
Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси

Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый

Во время эвакуации в Волчанске Харьковской области российские военные попали дроном по автомобилю полиции, убив одного полицейского и ранив другого.

Война •   •  7873 просмотра
Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый

На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен

На Закарпатье 66-летний мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 000 гривен, ему грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество, совершенное во время военного положения.

Общество •   •  8305 просмотра
На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен

Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА

В Сумской области ежедневно происходят вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов и городской инфраструктуры, что приводит к травмам и перебоям в подаче электроэнергии.

Война •   •  10342 просмотра
Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА