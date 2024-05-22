В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

В среду в главном офисе фармацевтической компании Novo Nordisk (NVO), недалеко от Копенгагена, вспыхнул пожар. Была проведена эвакуация людей, одновременно огонь распространялся, поэтому к тушению были привлечены значительные силы спасателей. Об этом пишет DR1 и AFP, передает УНН.

Детали

В среду в Багсваерде под Копенгагеном произошел крупный пожар в офисном здании, принадлежащем датской фармацевтической компании Novo Nordisk.

"Это огромный пожар. На месте работают около 100 пожарных", прокомментировал глава пожарной бригады. Сообщается, что все люди были эвакуированы из здания, - "внутри никого нет".

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По данным Novo Nordisk, пожар начался сегодня утром "снаружи офисного здания" и впоследствии перекинулся на офисное здание. Расмус Сторлунд, руководитель отделения Hovedstadens Beredskab (пожарная служба в Дании) сообщил, что "верхний этаж обрушился, но нижний этаж с офисами и лабораториями не пострадал от огня, говорит руководитель инцидента".

Руководитель спасателей ожидает, что работы по тушению будут продолжаться еще несколько часов.

Помимо прочего, нам нужно убрать обрушившиеся части здания, чтобы не осталось очагов тления и чтобы обеспечить устойчивость здания - пояснил он.

На прошлой неделе Novo Nordisk также упоминался в контексте последствий возгорания. По данным датских СМИ, 16 мая на предприятии в Калундборге произошел пожар, столб дыма был виден в 30 километрах от пожара. По первоначальной информации, возгорание началось в вентиляционной шахте.

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