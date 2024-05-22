В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

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Верховная Рада продлила срок регистрации прав собственности на земельные доли с 2025 года до 1 января 2028 года.
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Российские войска атаковали инфраструктуру в Днепропетровской области, что привело к пожару, а в Каменском районе был сбит разведывательный беспилотник.
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Оккупанты вывозят краденое украинское зерно из Херсонщины в Карелию в контейнерах китайских компаний
Оккупанты незаконно вывозят украденное украинское зерно из оккупированной Херсонской области в Республику Карелия, используя контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, чтобы обойти международные санкции.
Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси
Польша планирует усилить пограничную безопасность и увеличить военное присутствие вдоль своей границы с Беларусью в связи с участившимися попытками организованных групп незаконно пересечь границу при содействии белорусских служб.
Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый
Во время эвакуации в Волчанске Харьковской области российские военные попали дроном по автомобилю полиции, убив одного полицейского и ранив другого.
На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен
На Закарпатье 66-летний мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 000 гривен, ему грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество, совершенное во время военного положения.
Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА
В Сумской области ежедневно происходят вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов и городской инфраструктуры, что приводит к травмам и перебоям в подаче электроэнергии.