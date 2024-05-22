У Данії спалахнула пожежа в будівлі Novo Nordisk: людей евакуювали, 100 пожежників стримують займання
Київ • УНН
В офісній будівлі Novo Nordisk поблизу Копенгагена спалахнула велика пожежа, яка спричинила евакуацію та вимагала близько 100 пожежників для гасіння пожежі.
У середу в головному офісі фармацевтичної компанії Novo Nordisk (NVO), недалеко від Копенгагена, спалахнула пожежа. Була проведена евакуація людей, одночасно вогонь поширювався, тому до гасіння були залучені значні сили рятувальників. Про це пише D1 і AFP, передає УНН.
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У середу в Багсваерді під Копенгагеном сталася велика пожежа в офісній будівлі, що належить датській фармацевтичній компанії Novo Nordisk.
"Це величезна пожежа. На місці працюють близько 100 пожежників", прокоментував глава пожежної бригади. Повідомляється, що всі люди були евакуйовані з будівлі, - "всередині нікого немає".
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За даними Novo Nordisk, пожежа почалася сьогодні вранці "зовні офісної будівлі" і згодом перекинулася на офісну будівлю. Расмус Сторлунд, керівник відділення Hovedstadens Beredskab (пожежна служба в Данії) повідомив, що "верхній поверх обрушився, але нижній поверх з офісами і лабораторіями не постраждав від вогню".
Керівник рятувальників очікує, що роботи з гасіння триватимуть ще кілька годин.
Крім іншого, нам потрібно прибрати частини будівлі, які обвалилися, - щоб не залишилося вогнищ тління і щоб забезпечити стійкість будівлі
Минулого тижня Novo Nordisk також згадувався в контексті наслідків пожежі. За даними данських ЗМІ, 16 травня на підприємстві в Каллундборзі сталася пожежа, стовп диму було видно в 30 кілометрах від пожежі. За первісною інформацією, загоряння почалося у вентиляційній шахті.
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