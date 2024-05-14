Екстремальні погодні умови у Китаї знищили урожай лічі вартістю 4 млрд доларів
Київ • УНН
Екстремальні погодні умови в Китаї, включаючи незвично теплу зиму, за якою послідували проливні весняні дощі, знищили цього року майже половину врожаю лічі вартістю 4 мільярди доларів.
Екстремальні погодні умови знищили урожай лічі, який мав принести китайським фермерам 4 мільярди доларів. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.
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Китай є найбільшим у світі виробником і споживачем цих фруктів, а також значним експортером. Близько половини китайських лічі вирощується в південній провінції Гуандун, де врожай впав через незвично теплу зиму, за якою послідували проливні весняні дощі. У квітні в Гуандуні випала рекордна кількість опадів, яка майже втричі перевищила норму, згідно з даними метеорологічного бюро провінції.
Минулого року Китай виробив 3,1 мільйона тонн, але цьогорічний врожай може бути вдвічі меншим - від 1,65 до 1,75 мільйона тонн, каже Чен Хоубін, професор Південно-Китайського сільськогосподарського університету, який вивчає цей фрукт протягом майже трьох десятиліть.
Тим часом китайські любителі лічі скаржаться в соціальних мережах на різке зростання цін, що змусило владу провінції Гуандун розморозити понад 200 тонн фруктів, заморожених з минулого року.
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