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Екстремальні погодні умови у Китаї знищили урожай лічі вартістю 4 млрд доларів

Екстремальні погодні умови у Китаї знищили урожай лічі вартістю 4 млрд доларів

Київ • УНН

 • 33852 перегляди

Екстремальні погодні умови в Китаї, включаючи незвично теплу зиму, за якою послідували проливні весняні дощі, знищили цього року майже половину врожаю лічі вартістю 4 мільярди доларів.

Екстремальні погодні умови знищили урожай лічі, який мав принести китайським фермерам 4 мільярди доларів. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Китай є найбільшим у світі виробником і споживачем цих фруктів, а також значним експортером. Близько половини китайських лічі вирощується в південній провінції Гуандун, де врожай впав через незвично теплу зиму, за якою послідували проливні весняні дощі. У квітні в Гуандуні випала рекордна кількість опадів, яка майже втричі перевищила норму, згідно з даними метеорологічного бюро провінції.

Минулого року Китай виробив 3,1 мільйона тонн, але цьогорічний врожай може бути вдвічі меншим - від 1,65 до 1,75 мільйона тонн, каже Чен Хоубін, професор Південно-Китайського сільськогосподарського університету, який вивчає цей фрукт протягом майже трьох десятиліть.

Тим часом китайські любителі лічі скаржаться в соціальних мережах на різке зростання цін, що змусило владу провінції Гуандун розморозити понад 200 тонн фруктів, заморожених з минулого року.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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