Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов

Экстремальные погодные условия уничтожили урожай личи, который должен был принести китайским фермерам 4 миллиарда долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем этих фруктов, а также значительным экспортером. Около половины китайских личи выращивается в южной провинции Гуандун, где урожай упал из-за необычно теплой зимы, за которой последовали проливные весенние дожди. В апреле в Гуандуне выпало рекордное количество осадков, которое почти втрое превысило норму, согласно данным метеорологического бюро провинции.

В прошлом году Китай произвел 3,1 миллиона тонн, но урожай в этом году может быть вдвое меньше - от 1,65 до 1,75 миллиона тонн, говорит Чен Хоубин, профессор Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, который изучает этот фрукт в течение почти трех десятилетий.

Тем временем китайские любители личи жалуются в социальных сетях на резкий рост цен, что заставило власти провинции Гуандун разморозить более 200 тонн фруктов, замороженных с прошлого года.

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