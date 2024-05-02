Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

Число погибших в результате обрушения шоссе на юго-востоке Китая в четверг возросло до 48, на фоне второго дня поисков в опасной гористой местности, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Одна сторона четырехполосного шоссе в городе Мэйчжоу обрушилась около 2 часов ночи по местному времени в среду после месяца проливных дождей в провинции Гуандун. 23 автомобиля упали с крутого склона, некоторые из них загорелись. Для подъема сгоревших и изувеченных автомобилей использовались строительные краны.

Официальные лица в Мэйчжоу заявили, что еще три человека неопознаны, ожидают проведения анализа ДНК. Как отмечает издание, не сразу было ясно, умерли ли они, в результате чего число погибших достигло бы 51. Еще 30 человек получили неопасные для жизни травмы.

Поиски все еще продолжаются, заявил мэр города Мэйчжоу Ван Хуэй. По его словам, среди пострадавших иностранцев не обнаружено.

Поисковые работы были затруднены из-за дождя, а также оползня земли и гравия со склона.

Дополнение

За последние четыре недели в округе, где обрушилось шоссе, выпало более 56 сантиметров дождя, что более чем в четыре раза больше, чем в прошлом году. Некоторые села в Мэйчжоу были затоплены в начале апреля, а в последние дни в городе выпало еще больше дождей.

За последние две недели в некоторых частях провинции Гуандун наблюдались рекордные дожди и наводнения, а также град. Торнадо убил пять человек в Гуанчжоу, столице провинции, во время дождя и града в минувшие выходные.

Участок шоссе обрушился в первый день пятидневных первомайских праздников, когда многие китайцы путешествуют по стране и за границей.