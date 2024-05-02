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Обвалення шосе в Китаї на тлі проливних дощів забрало життя вже 48 людей

Обвалення шосе в Китаї на тлі проливних дощів забрало життя вже 48 людей

Київ • УНН

 • 16417 перегляди

48 людей загинули внаслідок обвалення шосе на південному сході Китаю через сильні дощі, ще троє людей невпізнані, 30 дістали поранення.

Кількість загиблих унаслідок обвалення шосе на південному сході Китаю в четвер зросла до 48, на тлі другого дня пошуків у небезпечній гористій місцевості, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Один бік чотирисмугового шосе в місті Мейчжоу обвалився близько 2 години ночі за місцевим часом у середу після місяця проливних дощів у провінції Гуандун. 23 автомобілі впали з крутого схилу, деякі з них загорілися. Для підйому згорілих і понівечених автомобілів використовували будівельні крани.

Офіційні особи в Мейчжоу заявили, що ще троє людей неопізнані, очікують аналізу ДНК. Як зазначає видання, наразі не було зрозуміло, чи вони загинули, внаслідок чого кількість загиблих сягнула б 51. Ще 30 осіб не отримали небезпечні для життя травми.

Пошуки все ще тривають, заявив мер міста Мейчжоу Ван Хуей. За його словами, серед постраждалих іноземців не виявлено.

Пошукові роботи були ускладнені через дощ, а також зсув землі та гравію зі схилу. 

Доповнення

За останні чотири тижні в окрузі, де обвалилося шосе, випало понад 56 сантиметрів дощу, що більш ніж учетверо більше, ніж торік. Деякі села в Мейчжоу були затоплені на початку квітня, а в останні дні в місті випало ще більше дощів.

За останні два тижні в деяких частинах провінції Гуандун спостерігалися рекордні дощі та повені, а також град. Торнадо вбив п'ятьох людей у Гуанчжоу, столиці провінції, під час дощу і граду в минулі вихідні.

Ділянка шосе обвалилася в перший день п'ятиденних першотравневих свят, коли багато китайців подорожують країною і за кордон.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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