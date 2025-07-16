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В Черновцах возросло число погибших после ракетного удара россиян 12 июля

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

В Черновцах возросло число погибших после российского ракетного удара 12 июля. 74-летний Василий Клипич, житель Снятина, скончался в больнице от множественных осколочных ранений.

В Черновцах возросло число погибших после ракетного удара россиян 12 июля

В Черновцах возросло число погибших после российского ракетного удара 12 июля. Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает руководитель Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запаранюк, пишет УНН.

Детали

"Печальная новость… К сожалению, имеем еще одного погибшего в результате российского удара по Черновцам 12 июля. 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области, сегодня скончался в больнице", - написал Запаранюк.

По его словам, за жизнь мужчины боролись почти пять суток. Но Клипич получил множественные осколочные ранения, спасти пострадавшего не удалось.

"Проклятая россия убила уже трех человек в Черновцах… Мои глубокие соболезнования родным и близким", - добавил руководитель ОГА.

Напомним

12 июля российские войска нанесли удар по Черновцам и области, повредив административные здания, жилые дома и автомобили. Сообщалось, что в результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Ивано-Франковская область
Черновцы
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