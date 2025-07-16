В Чернівцях зросла кількість загиблих після ракетного удару росіян 12 липня

У Чернівцях зросла кількість загиблих після російського ракетного удару 12 липня. Один із постраждалих помер у лікарні. Про це повідомляє керівник Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк, пише УНН.

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"Сумна новина… На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні", - написав Запаранюк.

За його словами, за життя чоловіка боролися майже п'ять діб. Але Клипич отримав множинні уламкові поранення, врятувати постраждалого не вдалося.

"Клята росія вбила вже трьох людей у Чернівцях… Мої глибокі співчуття рідним і близьким", - додав керівник ОДА.

Нагадаємо

12 липня російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Повідомлялось, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.