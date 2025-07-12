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ДСНС показала наслідки ударів російських загарбників по Чернівцях і області

Київ • УНН

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Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.

ДСНС показала наслідки ударів російських загарбників по Чернівцях і області

В Чернівецькій області росіяни завдали удару по адміністративній будівлі, житлових будинках, не функціонуючих спорудах та автомобілях. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"12 липня внаслідок ворожої атаки по місту, виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, два нефункціонуючих будівлі та автівки", - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що у житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам для подальшої госпіталізації. Дві особи загинули. Четверо отримали важкі поранені, десять легкотравмованих.

"У Чернівецькому районі пошкоджено житловий будинок і автомобіль. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки, працюють психологи ДСНС", - говориться у повідомленні.

Доповнення

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував інформацію про смерть ще двох важкопоранених, підтвердивши, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Чернівцях становить дві особи. Лікарі продовжують боротися за життя всіх важкопоранених.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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