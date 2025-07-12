Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував смерть ще двох важкопоранених внаслідок російської атаки в Чернівцях, натомість їхня кількість залишається дві людини. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

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"Оновлення! За життя усіх важкопоранених ще борються лікарі! Актуальна інформація станом на 8:40 - 2 загиблих!" – йдеться у повідомленні.

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Раніше Начальник Чернівецької ОВА повідомляв, що внаслідок нічної атаки росіян у Чернівцях загинули чотири людини, ще двоє важко поранені та десять отримали легкі ушкодження. Пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.