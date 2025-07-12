Начальник Черновицкой ОВА опроверг смерть еще двух тяжелораненых в Черновцах, количество жертв двое

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк опроверг смерть еще двух тяжелораненых в результате российской атаки в Черновцах, при этом их количество остается два человека. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Обновление! За жизнь всех тяжелораненых еще борются врачи! Актуальная информация по состоянию на 8:40 - 2 погибших!" – говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Начальник Черновицкой ОВА сообщал, что в результате ночной атаки россиян в Черновцах погибли четыре человека, еще двое тяжело ранены и десять получили легкие повреждения. Повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Напомним

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.