Нічна атака росіян на Чернівці: чотири людини загинули

Внаслідок нічної атаки росіян у Чернівцях загинули чотири людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік, а також жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк, інформує УНН.

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За його словами, ще дві людини - важкопоранені. Десять людей отримали легкі ушкодження, їм надали медичну допомогу на місці. Також у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених - розповів Запаранюк.

Він уточнив, що на світанку росіяни атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу шахед та однією ракетою.

"Зараз на місцях падіння уламків ворожих обʼєктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій! Це може бути небезпечно", - попередив керівник ОВА.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

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