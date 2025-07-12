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Ночная атака россиян на Черновцы: четыре человека погибли

Киев • УНН

 • 286 просмотра

В результате ночной атаки россиян в Черновцах погибли четыре человека, еще двое тяжело ранены и десять получили легкие повреждения. Повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Ночная атака россиян на Черновцы: четыре человека погибли

В результате ночной атаки россиян в Черновцах погибли четыре человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина, а также женщина примерно 45 лет и мужчина примерно 65 лет. Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Запаранюк, информирует УНН.

Детали

По его словам, еще два человека - тяжелораненые. Десять человек получили легкие повреждения, им оказали медицинскую помощь на месте. Также в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

Имеем последствия и на территории Сторожинецкой общины. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. К счастью, там обошлось без жертв и раненых

- рассказал Запаранюк.

Он уточнил, что на рассвете россияне атаковали Черновицкую область четырьмя беспилотниками типа шахед и одной ракетой.

"Сейчас на местах падения обломков вражеских объектов работают все профильные службы. Прошу не приближаться к соответствующим локациям! Это может быть опасно", - предупредил руководитель ОВА.

Напомним

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

Враг ночью уничтожил частный дом в Луцке12.07.25, 06:44 • 3068 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Черновцы
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