Враг ночью уничтожил частный дом в Луцке

В Луцке в результате вражеской атаки был уничтожен частный дом. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук, информирует УНН.

Детали

По его словам, в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна.

Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация по убыткам уточняется - написал Полищук.

Он добавил, что информации о погибших нет.

Напомним

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

В ночь на среду, 9 июля, Россия совершила самую массированную атаку с применением беспилотников и ракет на Луцк и общину. В результате обстрела возникли многочисленные пожары, повреждены гаражи.

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