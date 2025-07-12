Враг ночью уничтожил частный дом в Луцке
Киев • УНН
В Луцке вражеская атака уничтожила частный дом, повредив окна в соседних домах и вызвав возгорание автомобиля. Информации о погибших нет.
В Луцке в результате вражеской атаки был уничтожен частный дом. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук, информирует УНН.
Детали
По его словам, в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна.
Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация по убыткам уточняется
Он добавил, что информации о погибших нет.
Напомним
В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.
В ночь на среду, 9 июля, Россия совершила самую массированную атаку с применением беспилотников и ракет на Луцк и общину. В результате обстрела возникли многочисленные пожары, повреждены гаражи.
В Луцке ликвидировали пожар после массированного удара рф: показали последствия09.07.25, 09:15 • 2516 просмотров