Ворог вночі знищив приватний будинок у Луцьку

У Луцьку внаслідок ворожої атаки було знищено приватний будинок. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує УНН.

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За його словами, в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється - написав Поліщук.

Він додав, що інформації щодо загиблих немає.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

У ніч на середу, 9 липня, росія здійснила наймасованішу атаку з застосуванням безпілотників та ракет на Луцьк та громаду. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджені гаражі.

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