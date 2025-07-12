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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворог вночі знищив приватний будинок у Луцьку

Київ • УНН

 • 1640 перегляди

У Луцьку ворожа атака знищила приватний будинок, спричинивши пошкодження вікон у сусідніх будинках та займання автомобіля. Інформації про загиблих немає.

Ворог вночі знищив приватний будинок у Луцьку

У Луцьку внаслідок ворожої атаки було знищено приватний будинок. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється

- написав Поліщук.

Він додав, що інформації щодо загиблих немає.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

У ніч на середу, 9 липня, росія здійснила наймасованішу атаку з застосуванням безпілотників та ракет на Луцьк та громаду. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджені гаражі.

У Луцьку ліквідували пожежу після масованого удару рф: показали наслідки09.07.25, 09:15 • 2548 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Україна
Луцьк
Tesla
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