Ворог вночі знищив приватний будинок у Луцьку
Київ • УНН
У Луцьку ворожа атака знищила приватний будинок, спричинивши пошкодження вікон у сусідніх будинках та займання автомобіля. Інформації про загиблих немає.
У Луцьку внаслідок ворожої атаки було знищено приватний будинок. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує УНН.
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За його словами, в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.
Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється
Він додав, що інформації щодо загиблих немає.
Нагадаємо
У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.
У ніч на середу, 9 липня, росія здійснила наймасованішу атаку з застосуванням безпілотників та ракет на Луцьк та громаду. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджені гаражі.
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