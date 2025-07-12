ГСЧС показала последствия ударов российских захватчиков по Черновцам и области

В Черновицкой области россияне нанесли удар по административному зданию, жилым домам, нефункционирующим сооружениям и автомобилям. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"12 июля в результате вражеской атаки по городу, возникли пожары одновременно по трем адресам. Все пожары ликвидированы спасателями. Повреждены админздания, жилые дома, два нефункционирующих здания и автомобили", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в жилом секторе спасатели провели эвакуацию жителей домов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и передали их медикам для дальнейшей госпитализации. Два человека погибли. Четверо получили тяжелые ранения, десять легкотравмированных.

"В Черновицком районе поврежден жилой дом и автомобиль. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий атаки, работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

Дополнение

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк опроверг информацию о смерти еще двух тяжелораненых, подтвердив, что число погибших в результате российской атаки в Черновцах составляет два человека. Врачи продолжают бороться за жизнь всех тяжелораненых.