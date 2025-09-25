$41.410.03
10:24 • 13158 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
06:48 • 17380 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
06:09 • 40613 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45065 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68054 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
24 сентября, 13:04 • 52121 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
24 сентября, 12:07 • 46140 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41574 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71917 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 13162 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
06:09 • 40616 просмотра
В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан Казахстана на миллионы

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан Казахстана на более чем 5,3 млн грн. Организатор и часть участников задержаны, продолжается проверка в отношении других 300 потерпевших на сумму более 70 млн грн.

В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан Казахстана на миллионы

В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Казахстана на миллионы гривен. Организатор и часть участников преступной организации задержаны, продолжаются следственные действия в отношении других членов группы. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры прекращена деятельность преступного колл-центра, который специализировался на мошенничестве в отношении граждан Республики Казахстан. 

Национальный музей в Пирогово едва не потерял 1,5 га земли: разоблачены организаторы схемы25.09.25, 10:53 • 2006 просмотров

Установлено не менее 20 потерпевших, общие убытки которых превышают 5,3 млн грн, а проверка еще более 300 пострадавших продолжается – им нанесен ущерб на сумму более 70 млн грн.

По материалам следствия, организатором колл-центра оказался уроженец Запорожской области, проживавший в Черновцах. К противоправной деятельности он привлек нескольких граждан Украины. Они звонили иностранцам, представляясь сотрудниками Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана. Под предлогом борьбы с финансированием терроризма и проверки сомнительных операций они убеждали людей перечислять средства на подконтрольные организации счета

– сообщили в ОГП.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, форменную одежду и опознавательные знаки казахстанских правоохранительных органов, бейджи сотрудников банков и другие доказательства преступной деятельности.

Организатор и часть участников задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Шести лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в крупных и особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Четверым из них уже избраны безальтернативные меры пресечения, решается вопрос в отношении других членов группы.

Нанесли ущерб на более чем 138 млн гривен: правоохранители сообщили о подозрении двум экс-руководителям газораспределительной компании24.09.25, 18:53 • 3922 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Украина
Казахстан
Черновцы