В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан Казахстана на миллионы

В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Казахстана на миллионы гривен. Организатор и часть участников преступной организации задержаны, продолжаются следственные действия в отношении других членов группы. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры прекращена деятельность преступного колл-центра, который специализировался на мошенничестве в отношении граждан Республики Казахстан.

Установлено не менее 20 потерпевших, общие убытки которых превышают 5,3 млн грн, а проверка еще более 300 пострадавших продолжается – им нанесен ущерб на сумму более 70 млн грн.

По материалам следствия, организатором колл-центра оказался уроженец Запорожской области, проживавший в Черновцах. К противоправной деятельности он привлек нескольких граждан Украины. Они звонили иностранцам, представляясь сотрудниками Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана. Под предлогом борьбы с финансированием терроризма и проверки сомнительных операций они убеждали людей перечислять средства на подконтрольные организации счета