В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан Казахстана на миллионы
В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан Казахстана на более чем 5,3 млн грн. Организатор и часть участников задержаны, продолжается проверка в отношении других 300 потерпевших на сумму более 70 млн грн.
В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Казахстана на миллионы гривен. Организатор и часть участников преступной организации задержаны, продолжаются следственные действия в отношении других членов группы. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры прекращена деятельность преступного колл-центра, который специализировался на мошенничестве в отношении граждан Республики Казахстан.
Установлено не менее 20 потерпевших, общие убытки которых превышают 5,3 млн грн, а проверка еще более 300 пострадавших продолжается – им нанесен ущерб на сумму более 70 млн грн.
По материалам следствия, организатором колл-центра оказался уроженец Запорожской области, проживавший в Черновцах. К противоправной деятельности он привлек нескольких граждан Украины. Они звонили иностранцам, представляясь сотрудниками Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана. Под предлогом борьбы с финансированием терроризма и проверки сомнительных операций они убеждали людей перечислять средства на подконтрольные организации счета
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, форменную одежду и опознавательные знаки казахстанских правоохранительных органов, бейджи сотрудников банков и другие доказательства преступной деятельности.
Организатор и часть участников задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Шести лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в крупных и особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Четверым из них уже избраны безальтернативные меры пресечения, решается вопрос в отношении других членов группы.
