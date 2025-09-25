У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Казахстану на мільйони

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:24 • 15342 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19123 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43426 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46538 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69298 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52596 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46499 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41651 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72003 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23225 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
40%
760мм
Популярнi новини
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo25 вересня, 02:45 • 34620 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto25 вересня, 03:07 • 33405 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 42413 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 30759 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 23124 перегляди
Публікації
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 10766 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 15375 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 12199 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 24030 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 43464 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ілан Шор
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 5654 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 15977 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 56159 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 114706 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 73156 перегляди
Актуальне
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian
Свіфт

У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Казахстану на мільйони

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Казахстану на понад 5,3 млн грн. Організатора та частину учасників затримано, триває перевірка щодо інших 300 потерпілих на суму понад 70 млн грн.

У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Казахстану на мільйони

У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Казахстану на мільйони гривень. Організатор та частина учасників злочинної організації затримані, тривають слідчі дії щодо інших членів групи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури припинено діяльність злочинного кол-центру, який спеціалізувався на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан. 

Національний музей у Пирогові ледь не втратив 1,5 га землі: викрито організаторів схеми25.09.25, 10:53 • 2054 перегляди

Встановлено щонайменше 20 потерпілих, загальні збитки яких перевищують 5,3 млн грн, а перевірка ще понад 300 постраждалих триває – їм завдано шкоди на суму понад 70 млн грн.

За матеріалами слідства, організатором кол-центру виявився уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До протиправної діяльності він залучив кількох громадян України. Вони телефонували іноземцям, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували людей перераховувати кошти на підконтрольні організації рахунки

– повідомили в ОГП.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, формений одяг і розпізнавальні знаки казахстанських правоохоронних органів, бейджі працівників банків та інші докази злочинної діяльності.

Організатора та частину учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Шести особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві у великих і особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Чотирьом із них уже обрано безальтернативні запобіжні заходи, вирішується питання щодо інших членів групи.

Завдали збитків на понад 138 млн гривень: правоохоронці повідомили про підозру двом екскерівникам газорозподільної компанії24.09.25, 18:53 • 3932 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Україна
Казахстан
Чернівці