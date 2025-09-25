У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Казахстану на мільйони

У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Казахстану на мільйони гривень. Організатор та частина учасників злочинної організації затримані, тривають слідчі дії щодо інших членів групи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури припинено діяльність злочинного кол-центру, який спеціалізувався на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан.

Встановлено щонайменше 20 потерпілих, загальні збитки яких перевищують 5,3 млн грн, а перевірка ще понад 300 постраждалих триває – їм завдано шкоди на суму понад 70 млн грн.

За матеріалами слідства, організатором кол-центру виявився уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До протиправної діяльності він залучив кількох громадян України. Вони телефонували іноземцям, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували людей перераховувати кошти на підконтрольні організації рахунки