В Черновцах 32-летний мужчина умер во время прохождения ВВК: омбудсмен отреагировал

В Черновцах во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) умер 32-летний мужчина. Инцидент произошел утром 7 февраля 2025 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Смерть 32-летнего мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах. Эту информацию обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Также при просмотре официальных страниц Черновицкого областного ТЦК и СП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области установили, что инцидент произошел утром 7 февраля 2025 года - сообщил омбудсмен.

С целью выяснения всех обстоятельств дела, представитель омбудсмена в Черновицкой области Ирина Исопенко направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области.

По предварительным данным, погибший находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Его пригласили для уточнения военно-учетной информации, и он добровольно явился в военкомат. Однако во время прохождения ВВК его самочувствие резко ухудшилось - мужчина потерял сознание.

По словам гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, медики прибыли на место и констатировали у мужчины клиническую смерть.

Реанимационные мероприятия не дали результата. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следственные органы начали досудебное расследование. Предварительно событие квалифицируют как "естественную смерть".

Напомним

В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК в Краснопавловке. Правоохранители опровергли это.