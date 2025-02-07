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В Черновцах 32-летний мужчина умер во время прохождения ВВК: омбудсмен отреагировал

В Черновцах 32-летний мужчина умер во время прохождения ВВК: омбудсмен отреагировал

Киев  •  УНН

 • 8311 просмотра

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32-летний мужчина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в Черновцах. Мужчина добровольно явился в военкомат, где ему стало плохо, реанимационные мероприятия не дали результата.

В Черновцах во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) умер 32-летний мужчина. Инцидент произошел утром 7 февраля 2025 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

Смерть 32-летнего мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах. Эту информацию обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Также при просмотре официальных страниц Черновицкого областного ТЦК и СП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области установили, что инцидент произошел утром 7 февраля 2025 года 

- сообщил омбудсмен.

С целью выяснения всех обстоятельств дела, представитель омбудсмена в Черновицкой области Ирина Исопенко направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области.

По предварительным данным, погибший находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Его пригласили для уточнения военно-учетной информации, и он добровольно явился в военкомат. Однако во время прохождения ВВК его самочувствие резко ухудшилось - мужчина потерял сознание.

По словам гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, медики прибыли на место и констатировали у мужчины клиническую смерть.

Реанимационные мероприятия не дали результата. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следственные органы начали досудебное расследование. Предварительно событие квалифицируют как "естественную смерть".

Напомним

В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК в Краснопавловке. Правоохранители опровергли это. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
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