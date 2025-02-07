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У Чернівцях 32-річний чоловік помер під час проходження ВЛК: омбудсмен відреагував

У Чернівцях 32-річний чоловік помер під час проходження ВЛК: омбудсмен відреагував

Київ • УНН

 • 33870 перегляди

32-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, помер під час проходження військово-лікарської комісії в Чернівцях. Чоловік добровільно з'явився до військкомату, де йому стало зле, реанімаційні заходи не дали результату.

У Чернівцях під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер 32-річний чоловік. Інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН

Смерть 32-річного чоловіка під час проходження ВЛК у Чернівцях. Цю інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж. Також при перегляді офіційних сторінок Чернівецького обласного ТЦК та СП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області встановили, що інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року 

- повідомив омбудсмен.

З метою з’ясування всіх обставин справи, представниця омбудсмена в Чернівецькій області Ірина Ісопенко скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

За попередніми даними, загиблий перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Його запросили для уточнення військово-облікової інформації, і він добровільно з’явився до військкомату. Однак під час проходження ВЛК його самопочуття різко погіршилося – чоловік знепритомнів.

За словами гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, медики прибули на місце і констатували у чоловіка клінічну смерть.

Реанімаційні заходи не дали результату. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі органи розпочали досудове розслідування. Попередньо подію кваліфікують як "природну смерть".

Нагадаємо

В мережі шириться інформація про вбивство хлопця співробітниками ТЦК у Краснопавлівці. Правоохоронці спростували це. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоКримінал та НП
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