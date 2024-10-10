В Черном море зафиксированы два вражеских корабля с "Калибрами", в Азовском - ни одного

В Черном море находятся два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с возможным общим залпом до восьми ракет, а в Азовском - вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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По информации, в Средиземном море также находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибр" с возможностью залпа до четырех ракет.

В течение суток через Керченский пролив прошло 16 судов, из них девять отправились в Черное море, а семь - в Азовское. Террористическая страна продолжает нарушать международные нормы, отключая системы автоматической идентификации.

В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты