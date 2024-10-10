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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  162588 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Черном море зафиксированы два вражеских корабля с "Калибрами", в Азовском - ни одного

В Черном море зафиксированы два вражеских корабля с "Калибрами", в Азовском - ни одного

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 03:35  •  2414 просмотра

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В Черном море находятся два вражеских корабля с возможностью запуска до 8 ракет "Калибр". В Средиземном море также есть два корабля, один из которых может запустить до 4 ракет "Калибр".

В Черном море находятся два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с возможным общим залпом до восьми ракет, а в Азовском - вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, в Средиземном море также находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибр" с возможностью залпа до четырех ракет.

В течение суток через Керченский пролив прошло 16 судов, из них девять отправились в Черное море, а семь - в Азовское. Террористическая страна продолжает нарушать международные нормы, отключая системы автоматической идентификации.

В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты12 февраля 2024, 10:05 • 26790 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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