В Черном море зафиксированы два вражеских корабля с "Калибрами", в Азовском - ни одного
Киев • УНН
В Черном море находятся два вражеских корабля с возможностью запуска до 8 ракет "Калибр". В Средиземном море также есть два корабля, один из которых может запустить до 4 ракет "Калибр".
В Черном море находятся два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с возможным общим залпом до восьми ракет, а в Азовском - вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По информации, в Средиземном море также находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибр" с возможностью залпа до четырех ракет.
В течение суток через Керченский пролив прошло 16 судов, из них девять отправились в Черное море, а семь - в Азовское. Террористическая страна продолжает нарушать международные нормы, отключая системы автоматической идентификации.
В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты12 февраля 2024, 10:05 • 26790 просмотров