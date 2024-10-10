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У Чорному морі зафіксовані два ворожі кораблі з "Калібрами", в Азовському - жодного

У Чорному морі зафіксовані два ворожі кораблі з "Калібрами", в Азовському - жодного

Київ • УНН

 • 37160 перегляди

У Чорному морі знаходяться два ворожі кораблі з можливістю запуску до 8 ракет "Калібр". У Середземному морі також є два кораблі, один з яких може запустити до 4 ракет "Калібр".

У Чорному морі знаходяться два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" з можливим загальним залпом до восьми ракет, а в Азовському - ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у Середземному морі також перебувають два ворожі кораблі, один з яких є носієм "Калібр" з можливістю залпу до чотирьох ракет.

Протягом доби через Керченську протоку пройшло 16 суден, з них дев’ять вирушили до Чорного моря, а сім – до Азовського. Терористична країна продовжує порушувати міжнародні норми, відключаючи системи автоматичної ідентифікації.

У Чорному морі рф збільшила кількість ракетоносіїв: загальний залп 24 ракети 12.02.24, 12:05 • 26888 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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azovske-moreАзовське море
chorne-moreЧорне море

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