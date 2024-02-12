У Чорному морі рф збільшила кількість ракетоносіїв: загальний залп 24 ракети
Київ • УНН
росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, додавши до двох 2 фрегатів невеликий ракетний корабель, що дозволяє запускати в цілому 24 крилаті ракети "Калібр".
В Чорному морі росіяни збільшили кількість ракетоносіїв, до 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 ракети. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, УНН.
В Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети,
Деталі
Зазначається, що рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень: росія здійснила 4 ракетні удари та 110 авіаційних ударів. Також ворог провів 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.