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В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты

В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 10:05  •  10457 просмотра

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россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, добавив к двум 2 фрегатам небольшой ракетный корабль, позволяющий запускать в общей сложности 24 крылатые ракеты "Калибр".

В Черном море россияне увеличили количество ракетоносителей, к 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракеты. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, УНН.

В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей. К 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
У Чорному морі рф збільшила кількість ракетоносіїв: загальний залп 24 ракети
Russia increases the number of missile launchers in the Black Sea: 24 missiles fired in total
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