В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты

В Черном море россияне увеличили количество ракетоносителей, к 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракеты. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, УНН.

В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей. К 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.