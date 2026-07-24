В Черном море у Румынии повреждено судно на пути к Украине

Торговое судно Christiana B, следовавшее в Украину, повреждено в Черном море у берегов Румынии, информацию о новом инциденте в море обнародовал в четверг Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 23 на 24 июля 2026 года румынские власти были уведомлены через Центр координации морских спасательных операций (MRCC) Военно-морского управления Румынии об инциденте на борту торгового судна Christiana B, которое перевозило уголь под либерийским флагом из Норфолка (Соединенные Штаты Америки) в Украину, в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 22 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге", - говорится в сообщении.

Как указано, "экстренный вызов был передан по международному морскому каналу, экипаж сообщил о повреждении судна и обратился за поддержкой. На тот момент была информация, что существует риск эвакуации экипажа".

После получения запроса, как указано, были задействованы специальные механизмы реагирования, вертолет для аэрофотосъемки для оценки ситуации на месте.

"Информация, предоставленная капитаном судна, свидетельствует о том, что пострадавших нет, и экипаж больше не требует эвакуации. Судно также может продолжить свой путь к берегу, чтобы провести технические проверки и устранить повреждения, - отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям страны. - Предварительные оценки указывают на то, что повреждения трюма № 6 могли быть вызваны воздействием морского беспилотника или взрывом морской мины".

"Румынские власти следят за развитием ситуации и поддерживают оперативное сотрудничество между всеми структурами, ответственными на местах, чтобы оказать необходимую поддержку и принять соответствующие меры. Учитывая динамичный характер оперативной обстановки, представленная информация является предварительной и может быть изменена", - сказано в сообщении.

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