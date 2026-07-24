В Черном море у Румынии повреждено судно на пути к Украине

$44.810.0451.060.01
ukenru
Эксклюзив
08:18 • 8884 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
08:15 • 18896 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
07:41 • 15580 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
06:35 • 17529 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
05:42 • 19038 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
04:36 • 15948 просмотра
После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRAVideo
23 июля, 22:16 • 14081 просмотра
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос
23 июля, 17:20 • 17885 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
23 июля, 15:58 • 36499 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 27871 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1м/с
63%
743мм
Популярные новости
Украинские киберспециалисты могли вызвать уничтожение российского Су-57 под Москвой – Defense Express24 июля, 00:56 • 19778 просмотра
Украина может первой испытать в бою новую французскую систему Thundart, являющуюся аналогом HIMARS24 июля, 01:38 • 17252 просмотра
Германия выводит военные корабли из Красного моря из-за обострения на Ближнем Востоке24 июля, 01:56 • 15502 просмотра
OSINT-анализ ASTRA подтвердил атаку на склад Wildberries под Санкт-ПетербургомVideo24 июля, 02:02 • 26441 просмотра
Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ04:44 • 18568 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 33716 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 37500 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 52562 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 107404 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 99670 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Ярослав Железняк
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 38995 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 43283 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 79497 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 69270 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 79626 просмотра
Актуальное
Кх-59
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
Х-101
Су-34

В Черном море у Румынии повреждено судно на пути к Украине

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Румынские власти получили экстренный вызов о повреждении судна Christiana B с углем под либерийским флагом. Экипаж не пострадал.

В Черном море у Румынии повреждено судно на пути к Украине

Торговое судно Christiana B, следовавшее в Украину, повреждено в Черном море у берегов Румынии, информацию о новом инциденте в море обнародовал в четверг Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 23 на 24 июля 2026 года румынские власти были уведомлены через Центр координации морских спасательных операций (MRCC) Военно-морского управления Румынии об инциденте на борту торгового судна Christiana B, которое перевозило уголь под либерийским флагом из Норфолка (Соединенные Штаты Америки) в Украину, в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 22 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге", - говорится в сообщении.

Как указано, "экстренный вызов был передан по международному морскому каналу, экипаж сообщил о повреждении судна и обратился за поддержкой. На тот момент была информация, что существует риск эвакуации экипажа".

После получения запроса, как указано, были задействованы специальные механизмы реагирования, вертолет для аэрофотосъемки для оценки ситуации на месте.

"Информация, предоставленная капитаном судна, свидетельствует о том, что пострадавших нет, и экипаж больше не требует эвакуации. Судно также может продолжить свой путь к берегу, чтобы провести технические проверки и устранить повреждения, - отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям страны. - Предварительные оценки указывают на то, что повреждения трюма № 6 могли быть вызваны воздействием морского беспилотника или взрывом морской мины".

"Румынские власти следят за развитием ситуации и поддерживают оперативное сотрудничество между всеми структурами, ответственными на местах, чтобы оказать необходимую поддержку и принять соответствующие меры. Учитывая динамичный характер оперативной обстановки, представленная информация является предварительной и может быть изменена", - сказано в сообщении.

У берегов Румынии поражен танкер, следовавший в порт Рени - президент Никушор Дан21.07.26, 12:43 • 4571 просмотр

Юлия Шрамко

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Война в Украине
Румыния
Соединённые Штаты
Украина