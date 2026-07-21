У берегов Румынии поражен танкер, следовавший в порт Рени - президент Никушор Дан
Киев • УНН
Судно LPG Gas Lisbon, плававшее под либерийским флагом, было поражено за пределами территориальных вод Румынии. Вероятно, это очередной инцидент, связанный с российской агрессией против Украины.
Президент Румынии Никушор Дан заявил о поражении танкера у берегов страны, который направлялся в порт Рени Одесской области прошлой ночью. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
По словам Дана, судно LPG Gas Lisbon, плававшее под либерийским флагом, было поражено за пределами территориальных вод Румынии, примерно в 20 морских милях от румынского побережья.
На место происшествия прибыли спасательные службы. Они эвакуировали весь экипаж, включая трех раненых членов экипажа. Все были безопасно доставлены на берег.
Как отметил Никушор Дан, этот инцидент, вероятнее всего, является частью российской вооруженной агрессии против Украины. Он добавил, что судно направлялось в украинский порт Рени из египетского порта Александрия.
Напомним
Президент Румынии Никушор Дан заявил о создании прямой линии связи с Украиной после недавнего инцидента с дроном в порту Констанца.