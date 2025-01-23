В Черном море находится вражеский ракетоноситель с "Калибрами"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".
россия держит в Черном море один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом в утренней сводке информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации ВМС ВСУ, по состоянию на 06:00 23.01.2025:
▪️ В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
▪️ в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
▪️ в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.
Отмечается, что за сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - ни одного судна; в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним
С начала суток 22 января на фронте произошло 103 боевых столкновения. Активнее всего враг атакует на Покровском направлении, где россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону.