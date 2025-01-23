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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море находится вражеский ракетоноситель с "Калибрами"

В Черном море находится вражеский ракетоноситель с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 9960 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".

россия держит в Черном море один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом в утренней сводке информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации ВМС ВСУ, по состоянию на 06:00 23.01.2025:

▪️ В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

▪️ в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

▪️ в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

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Отмечается, что за сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - ни одного судна; в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним

С начала суток 22 января на фронте произошло 103 боевых столкновения. Активнее всего враг атакует на Покровском направлении, где россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

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