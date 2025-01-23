У Чорному морі перебуває ворожий ракетоносій з "Калібрами"

росія тримає у Чорному морі один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це у ранковому зведенні інформують Військово-морські сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

За інформацією ВМС ЗСУ, станом на 06:00 23.01.2025:

▪️ В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

▪️ в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

▪️ в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – жодного судна; до Азовського моря – 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо

Від початку доби 22 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону.