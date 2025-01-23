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У Чорному морі перебуває ворожий ракетоносій з "Калібрами"

У Чорному морі перебуває ворожий ракетоносій з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 29627 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 ракет "Калібр".

росія тримає у Чорному морі один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це у ранковому зведенні інформують Військово-морські сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

За інформацією ВМС ЗСУ, станом на 06:00 23.01.2025:

▪️ В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

▪️ в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

▪️ в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

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Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – жодного судна; до Азовського моря – 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо

Від початку доби 22 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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seredzemne-moreСередземне море
azovske-moreАзовське море
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chorne-moreЧорне море
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