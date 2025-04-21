В Черном море дежурит ракетоноситель с "Калибрами" на борту - ВМС
Киев • УНН
В Черном море зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. Кроме того, в Средиземном море продолжается дежурство двух российских ракетоносителей.
Оккупанты третий день подряд удерживают ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
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Отмечается, что по состоянию на 06:00 21.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. Кроме того, в Средиземном море продолжается дежурство двух российских ракетоносителей.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 1 судно, продолжившее движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор
В ВМС ВСУ снова подчеркивают, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Почти месяц назад, 25 марта, США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из наибольших достижений Украины в переговорном процессе.
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