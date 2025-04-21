У Чорному морі чатує ракетоносій з "Калібрами" на борту - ВМС
Київ • УНН
В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. Крім того, в Середземному морі триває чергування двох російських ракетоносіїв.
Окупанти третій день поспіль утримують ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 21.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. Крім того, в Середземному морі триває чергування двох російських ракетоносіїв.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор
В ВМС ЗСУ знову підкреслюють, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.
Нагадаємо
Майже місяць тому, 25 березня, США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.
Уразила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1,7 тис. танків: СБУ про результати у 33-тю річницю з дня створення25.03.25, 09:29 • 34683 перегляди