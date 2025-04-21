У Чорному морі чатує ракетоносій з "Калібрами" на борту - ВМС

Окупанти третій день поспіль утримують ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 21.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. Крім того, в Середземному морі триває чергування двох російських ракетоносіїв.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор