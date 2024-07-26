Генштаб сообщил о наличии 1 вражеского корабля с 4 ракетами 'Калибр' в Черном море. В Средиземном море 2 корабля, один из которых несет 16 ракет 'Калибр'. РФ продолжает нарушать конвенцию SOLAS.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
Детали
В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)
На фронті відбулося 126 бойових зіткнень – Генштаб25 июля 2024, 22:30 • 29300 просмотров