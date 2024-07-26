В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 10 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)

На фронті відбулося 126 бойових зіткнень – Генштаб