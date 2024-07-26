Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 126 боевых столкновений, сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 430 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска, Глубокого и Тихого. Семь боев - завершены, еще два - продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы возле Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Украинские защитники отбили шесть атак, еще две - до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Макеевки и Невского, а также в районе Серебрянского леса. Девять атак - отбиты, три - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили пять вражеских атак в районах Верхнекаменского, Спирного и Николаевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении противник совершил 13 наступательных действий вблизи Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отбили девять атак, еще четыре - продолжаются.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска возле Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь боев - завершены, еще одно боестолкновение - продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов, в частности, Александрополь, Воздвиженка, Новоалександровка, Тимофеевка, Ивановка, Веселое, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Силы обороны отбили 18 атак, 13 - еще продолжаются. Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки и Веселого.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении был обезврежен 201 оккупант, 68 из них - безвозвратно. Также уничтожена пушка 2А36 "Гиацинт-Б", пять БПЛА разных видов и 10 единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", гаубица Д-30, миномет 2Б11 и две единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Двенадцать атак - отбиты, три - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий возле Константиновки, Водяного, Великой Новоселки и Раздольного. Наши защитники остановили 10 вражеских штурмов, еще три боя - продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре атаки неподалеку Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. В результате боестолкновений - потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра - также не имели успеха.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Третій і останній: у Генштабі підтвердили атаку на залізничний паром в порту "Кавказ" краснодарського краю