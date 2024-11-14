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В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей

В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей

Киев  •  УНН

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В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского корабля. В Средиземном море находятся два российских судна, одно из которых оснащено «Калибрами».

По состоянию на 14 ноября 2024 года в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Впрочем, по информации, в Средиземном море находятся два российских судна, одно из которых оснащено крылатыми ракетами «Калибр» и способно осуществить залп до восьми ракет.

За сутки через Керченский пролив в сторону Черного моря прошли три судна, ни одно из которых не продолжило движение в направлении Босфора. В Азовское море также прибыло три судна, одно из которых двигалось со стороны Босфора.

Вражеские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях10 нояб. 2024, 05:01 • 46839 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор