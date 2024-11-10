Вражеские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщают об отсутствии вражеских кораблей в Черном и Азовском морях по состоянию на утро 10 ноября. В Средиземном море находится один российский корабль с «Калибрами».
По состоянию на 6:00 10.11.2024 в Черном и Азовском морях вражеские боевые корабли отсутствуют. Об этом сообщают ВМС ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют,
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 14 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 11 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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