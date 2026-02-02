$42.810.04
В Черниговской области в результате ночного пожара в центре социальной адаптации пропали три человека

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В результате ночного пожара в центре социальной адаптации на Черниговщине пропали три человека. Огонь полностью уничтожил кровлю и повредил стены здания.

В Черниговской области в результате ночного пожара в центре социальной адаптации пропали три человека

В Черниговском районе в результате ночного пожара в здании центра социальной адаптации пропали три человека, еще трое находились в помещении на момент возгорания. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что ночью 1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в селе Михайло-Коцюбинской поселковой общины Черниговского района. Огонь полностью уничтожил кровлю здания центра социальной адаптации и повредил стены.

По предварительным данным, в центре проживали шесть человек. Сейчас полиция устанавливает местонахождение троих из них.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции и спасатели ГСЧС.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертных исследований для установления причин пожара.

В рамках расследования правоохранители также выясняют круг должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении. Следственные действия продолжаются.

Напомним

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении 110 фигурантам в рамках шестого этапа спецоперации "Опекун". Они использовали фальсифицированные медсправки и документы для уклонения от мобилизации.

Андрей Тимощенков

