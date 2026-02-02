В Черниговской области в результате ночного пожара в центре социальной адаптации пропали три человека
В результате ночного пожара в центре социальной адаптации на Черниговщине пропали три человека. Огонь полностью уничтожил кровлю и повредил стены здания.
В Черниговском районе в результате ночного пожара в здании центра социальной адаптации пропали три человека, еще трое находились в помещении на момент возгорания. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, пишет УНН.
Отмечается, что ночью 1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в селе Михайло-Коцюбинской поселковой общины Черниговского района. Огонь полностью уничтожил кровлю здания центра социальной адаптации и повредил стены.
По предварительным данным, в центре проживали шесть человек. Сейчас полиция устанавливает местонахождение троих из них.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции и спасатели ГСЧС.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертных исследований для установления причин пожара.
В рамках расследования правоохранители также выясняют круг должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении. Следственные действия продолжаются.
