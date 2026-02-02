У Чернігівській області внаслідок нічної пожежі у центрі соціальної адаптації зникли троє людей
Київ • УНН
Внаслідок нічної пожежі у центрі соціальної адаптації на Чернігівщині зникли троє людей. Вогонь повністю знищив покрівлю та пошкодив стіни будівлі.
У Чернігівському районі внаслідок нічної пожежі в будівлі центру соціальної адаптації зникли троє людей, ще троє перебували у приміщенні на момент займання. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що вночі 1 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу у селі Михайло-Коцюбинської селищної громади Чернігівського району. Вогонь повністю знищив покрівлю будівлі центру соціальної адаптації та пошкодив стіни.
За попередніми даними, у центрі проживали шестеро людей. Наразі поліція встановлює місцезнаходження трьох із них.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції та рятувальники ДСНС.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України. Призначено низку експертних досліджень для встановлення причин пожежі.
У межах розслідування правоохоронці також з’ясовують коло посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог пожежної безпеки у закладі. Слідчі дії тривають.
