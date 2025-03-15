В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке
Киев • УНН
В Чернигове террористы попали в девятиэтажный жилой дом, пожар локализован. Загорелось авто на автостоянке, но пострадавших среди жильцов нет. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб для ликвидации последствий удара.
Спасатели локализовали пожар в Чернигове. Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Детали
Террористы ударили по девятиэтажному жилому дому в Чернигове. Из-за данной атаки загорелся автомобиль, находившийся на автостоянке. Пожар локализовали.
По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет. В то же время спасательные службы продолжают обследование территории и оказывают необходимую помощь.
На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб для ликвидации последствий удара.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального завершения тревоги.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Чернигове зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара загорелся автомобиль, находившийся рядом.
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом15.03.25, 03:46 • 85888 просмотров