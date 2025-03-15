У Чернігові локалізували пожежу після удару агресора по житловій багатоповерхівці

Рятувальники локалізували пожежу в Чернігові. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

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Терористи вдарили по дев’ятиповерховому житловому будинку в Чернігові. Через дану атаку зайнялося авто, що знаходився на автостоянці. Пожежу локалізували.

За попередньою інформацією, серед мешканців постраждалих немає. Водночас рятувальні служби продовжують обстеження території та надають необхідну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків удару.

Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного завершення тривоги.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Чернігові зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок удару загорівся автомобіль, що перебував поруч.

У Чернігові обстріл пошкодив багатоповерхівку, горить авто поруч