В Черкассах из-за дроновой атаки рф обломками повредило многоэтажку

В Черкасской области в течение ночи было уничтожено 6 российских беспилотников. В результате атаки рф из-за обломков дрона поврежден балкон жилого дома в Черкассах, был пожар, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

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"С ночи до утра наша Черкасская область была на тревоге. Золотоношский район до сих пор. По предварительным данным, в черкасском небе уничтожено 6 российских БпЛА. В большинстве случаев - без последствий", - указал глава ОВА.

Однако в областном центре обломками "шахеда" поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки. В дальнейшем там возник пожар, который уже ликвидировали. Правоохранители изъяли обломки БпЛА и боевую часть. К счастью, с жителями все в порядке - в помощи медиков не нуждались