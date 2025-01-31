В Черкассах из-за дроновой атаки рф обломками повредило многоэтажку
Киев • УНН
В Черкасской области в течение ночи было уничтожено 6 российских беспилотников. Обломки одного из них повредили балкон жилого дома в Черкассах, вызвав пожар, но пострадавших нет.
В Черкасской области в течение ночи было уничтожено 6 российских беспилотников. В результате атаки рф из-за обломков дрона поврежден балкон жилого дома в Черкассах, был пожар, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"С ночи до утра наша Черкасская область была на тревоге. Золотоношский район до сих пор. По предварительным данным, в черкасском небе уничтожено 6 российских БпЛА. В большинстве случаев - без последствий", - указал глава ОВА.
Однако в областном центре обломками "шахеда" поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки. В дальнейшем там возник пожар, который уже ликвидировали. Правоохранители изъяли обломки БпЛА и боевую часть. К счастью, с жителями все в порядке - в помощи медиков не нуждались
Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф31.01.25, 09:25 • 8129 просмотров