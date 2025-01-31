У Черкасах через дронову атаку рф уламками пошкодило багатоповерхівку

У Черкаській області протягом ночі було знищено 6 російських безпілотників. Внаслідок атаки рф через уламки дрона пошкоджено балкон житлового будинку в Черкасах, була пожежа, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

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"З ночі до ранку наша Черкащина була на тривозі. Золотоніський район і досі. За попередніми даними, в черкаському небі знищено 6 російських БпЛА. У більшості випадків - без наслідків", - зазначив голова ОВА.

Однак в обласному центрі уламками "шахеда" пошкоджено балкон в одній із квартир багатоповерхівки. У подальшому там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину. На щастя, з мешканцями все гаразд - допомоги медиків не потребували - написав Табурець.

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