В Буркина-Фасо в результате атаки боевиков погибли 35 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Армия Буркина-Фасо отразила атаку террористов на севере страны, ликвидировав 80 боевиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, передает УНН.
Отмечается, что во время боевых столкновений погибли 35 мирных жителей и семь сотрудников силовых ведомств.
По данным издания, утром группа террористов атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум.
Армия и полиция открыли огонь, успешно отразив нападение. В результате боев погибли 35 мирных граждан, четверо военнослужащих и трое полицейских. 80 боевиков были уничтожены.
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Напомним, во время нападения боевиков на поселок в Буркина-Фасо убиты 17 человек.