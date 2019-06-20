Під час нападу бойовиків на селище в Буркіна-Фасо вбито 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. 17 мирних жителів були вбиті під час нападу озброєної групи бойовиків на одне з селищ на півночі Буркіна-Фасо. Про це, як повідомило в середу AFP, заявив представник міністерства оборони країни, передає УНН.
За інформацією видання, "група ісламських радикалів атакувала населений пункт Белхід в північній провінції Соума". Після цього екстремісти сховалися в невідомому напрямку.
З 2015 року північні райони цієї африканської країни часто піддаються атакам ісламістів. Останнім часом збройні радикали регулярно здійснюють напади в зонах поблизу кордону з Беніном і Того. У відповідь на активізацію бойовиків армія Буркіна-Фасо проводить пошукові операції з виявлення та ліквідації баз терористів.
Так, наприклад, наприкінці травня щонайменше три людини загинули при нападі на католицький собор у Буркіна-Фасо.