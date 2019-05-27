Щонайменше три людини загинули при нападі на католицький собор у Буркіна-Фасо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. За повідомленням з Уагадугу, щонайменше три людини загинули в результаті нападу на католицький собор в провінції Лорум на півночі Буркіна-Фасо. Про це повідомляє видання "Сіньхуа" із посиланням на слова співробітника сил безпеки країни, передає УНН.
За словами правоохоронця, невідомий бойовик сьогодні вранці увірвався в католицький собор в місті Титан провінції Лорум і відкрив вогонь по натовпу людей, в результаті чого щонайменше три людини загинули.
Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за цей напад.
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Як повідомляв УНН, в результаті двох вибухів у непальскій столиці Катманду чотири людини загинули і ще 7 отримали поранення.