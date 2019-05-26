У ДТП в Єгипті загинули дев'ять правоохоронців

За даними видання, поліцейський автозак зіткнувся з вантажівкою з причепом неподалік від міста Ісмаїлія. Після удару машина з правоохоронцями загорілася. Силовики що знаходилися всередині не змогли вибратися назовні.

Співробітники поліції прямували з міста Олександрія на Північний Синай, де вже кілька років армія і МВС проводять операцію проти бойовиків, що окопалися там. У числі жертв ДТП — налічується двоє офіцерів.

Довідково: Єгипет займає 16-е місце серед арабських держав і 109-е у світі за показником смертності на дорогах. За офіційними даними, в 80% аварій зі смертельними наслідками причиною ДТП є людський фактор і лише в 14% випадків — технічна несправність транспортних засобів.

Нагадаємо, наприкінці лютого внаслідок сильної пожежі на вокзалі Рамсес в центрі Каїра — найбільшої залізничної станції Єгипту, щонайменше 25 людей загинули і 50 постраждали.