Пожежа на головному вокзалі Каїра: як мінімум 25 загиблих, 50 постраждалих

Потяг врізався в буферну огорожу в кінці платформи, на якій перебувало багато людей.

Внаслідок зіткнення на локомотиві вибухнув паливний бак, що й спричинило пожежу. Вогонь швидко охопив платформу та споруди поблизу неї.

Очікується, що кількість потерпілих може зрости, передає інформагентство AP з посиланням на лікарів.

Раніше повідомлялось про 24 загиблих.

Точна причина аварії потягу наразі невідома. За кілька годин після неї міністр транспорту Хішам Арафат пішов у відставку.

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Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, який прибув на місце катастрофи, пообіцяв знайти і покарати винних.

Місцеві ЗМІ оприлюднили відео, зняте камерами спостереження, на якому видно людей на платформі, коли потяг врізається в огорожу на великій швидкості і вибухає.

На іншому відео, знятому камерами в підземному переході поблизу, видно, як люди тікають від вогню.

“Я бачив, як чоловік на локомотиві на щось вказував, коли в’їжджав на платформу. Він кричав: „Немає гальм! Немає гальм!“, а потім зістрибнув з локомотива”, — розповів очевидець Ібрагім Хусейн інформагенції Reuters.

“Я стояв на платформі і бачив, як потяг на швидкості врізався в огорожу, — цитує агенція Reuters слова іншого очевидця. — Усі побігли, але багато людей загинули після вибуху локомотива”.

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Приватний єгипетський новинний портал “al-Shorouk” з посиланням на джерело повідомив, що потяг саме ремонтували, коли він почав швидко рухатися в напрямку головної будівлі вокзалу без машиніста.

Залізничний вокзал Рамсес — головна залізнична станція Каїра, розташована в центрі єгипетської столиці. Її назвали на честь давньоєгипетського фараона Рамсеса ІІ, чию статую встановили поруч у 1955 році (пізніше її перевезли до Мемфіса).

Єгипетська залізниця має низькі показники безпеки пасажирів, часто кажуть про її недостатнє фінансування та погане управління.

У серпні 2017 року 43 людини загинули і понад 100 дістали поранення в результаті зіткнення двох пасажирських потягів в околицях міста Олександрія.

Найстрашніша катастрофа на залізниці в історії країни сталася в Каїрі у 2002 році. Тоді загорівся переповнений пасажирський потяг. Загинули понад 370 людей.

Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року, біля італійського міста Кротоне потяг потрапив у торнадо.