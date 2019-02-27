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Пожар на главном вокзале Каира: как минимум 25 погибших, 50 пострадавших

Пожар на главном вокзале Каира: как минимум 25 погибших, 50 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 8050 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. По меньшей мере 25 человек погибли и 50 пострадали в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в центре Каира - самой железнодорожной станции Египта. Об этом сообщают египетские государственные СМИ, передает УНН со ссылкой на BBC.

Поезд врезался в буферный забор в конце платформы, на которой находилось много людей.

В результате столкновения на локомотиве взорвался топливный бак, что и привело к пожару. Огонь быстро охватил платформу и сооружения вблизи нее.

Ожидается, что число пострадавших может возрасти, передает информагентство AP со ссылкой на врачей.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Точная причина аварии поезда пока неизвестна. Через несколько часов после нее министр транспорта Хишам Арафат ушел в отставку.

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Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, который прибыл на место катастрофы, пообещал найти и наказать виновных.

Местные СМИ обнародовали видео, снятое камерами наблюдения, на которой видно людей на платформе, когда поезд врезается в ограждение на большой скорости и взрывается.

На другом видео, снятом камерами в подземном переходе возле видно, как люди бегут от огня.

"Я видел, как человек в локомотиве указывал на то, когда въезжал на платформу. Он кричал: "Нет тормозов! Нет тормозов!", А потом спрыгнул с локомотива", - рассказал очевидец Ибрагим Хусейн информагентства Reuters.

"Я стоял на платформе и видел, как поезд на скорости врезался в ограждение, - цитирует агентство Reuters слова другого очевидца. - Все побежали, но многие люди погибли после взрыва локомотива".

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Частный египетский новостной портал "al-Shorouk" со ссылкой на источник сообщил, что поезд именно ремонтировали, когда он начал быстро двигаться в направлении главного здания вокзала без машиниста.

Железнодорожный вокзал Рамсес - главная железнодорожная станция Каира, расположенная в центре египетской столицы. Ее назвали в честь древнеегипетского фараона Рамсеса II в, чью статую установили рядом в 1955 году (позднее ее перевезли в Мемфис).

Египетская железная дорога низкие показатели безопасности пассажиров, часто говорят о ее недостаточное финансирование и плохое управление.

В августе 2017 43 человека погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в окрестностях города Александрия.

Самая страшная катастрофа на железной дороге в истории страны произошло в Каире в 2002 году. Тогда загорелся переполненный пассажирский поезд. Погибли более 370 человек.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года, у итальянского города Кротоне поезд попал в торнадо.

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