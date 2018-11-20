В Італії потяг потрапив у торнадо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У вівторок біля італійського міста Кротоне потяг потрапив у торнадо. Внаслідок інциденту декілька осіб постраждали, передає УНН з посиланням на ANSA.
Двох пасажирів було доставлено до лікарні, хоча ніхто не отримав серйозних травм, пише видання. Торнадо пошкодило потяг, вибивши вікна.
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Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо-Кротоне.
Як повідомляв УНН, на північному узбережжі іспанського острову Тенеріфе, найбільшого з Канарських островів, величезні хвилі пошкодили житловий будинок.