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В Італії потяг потрапив у торнадо

В Італії потяг потрапив у торнадо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У вівторок біля італійського міста Кротоне потяг потрапив у торнадо. Внаслідок інциденту декілька осіб постраждали, передає УНН з посиланням на ANSA.

Двох пасажирів було доставлено до лікарні, хоча ніхто не отримав серйозних травм, пише видання. Торнадо пошкодило потяг, вибивши вікна.

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Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо-Кротоне.

Як повідомляв УНН, на північному узбережжі іспанського острову Тенеріфе, найбільшого з Канарських островів, величезні хвилі пошкодили житловий будинок.

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