Гігантські хвилі змели балкони у будинку на Канарах

Згідно з повідомленнями, 39 людей були евакуйовані зі своїх домівок через негоду. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило, пише видання.

Відео, завантажене до соціальних мереж Нельсоном Акостою, показують гігантські хвилі, що розбиваються об бік висотного будинку, зносячи перила з бетонних балконів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Циклон "Гаджа" в Індії забрав життя вже 35 людей

Стихія охопила також південне узбережжя острова, де вибило вікна у ресторані готелю, коли там перебували люди, пише видання.

За даними іспанського метеорологічного агентства, попередження "помаранчевого" рівня про хвилі на Канарських островах було понижено до "жовтого", який, як очікується, триватиме до ранку понеділка.

За повідомленнями свідків, хвилі досягали до шести метрів заввишки і завдали значної шкоди будівлям на острові, проте наразі ця інформація не була офіційно підтверджена.

Нагадаємо, минулого тижня Індії пройшов потужний шторм, внаслідок якого понад 80 тис. осіб евакуювали.

Gigantic waves have been battering buildings on the north coast of Tenerife, causing 39 people to be evacuated.



Get more on this story here: https://t.co/429DWrRGco pic.twitter.com/zaEhICQIAh

— Sky News (@SkyNews) 19 листопада 2018 р.