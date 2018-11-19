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Гигантские волны смели балконы в доме на Канарах

Гигантские волны смели балконы в доме на Канарах

Киев  •  УНН

 • 19740 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На северном побережье испанского острова Тенерифе, самого большого из Канарских островов, огромные волны повредили жилое здание. Видео разрушений обнародовало издание Sky News, передает УНН.

Согласно сообщениям, 39 человек были эвакуированы из своих домов из-за непогоды. Сообщений о пострадавших пока не поступало, пишет издание.

Видео, загруженное в социальные сети Нельсоном Акостой, показывают гигантские волны, разбивающиеся о бок высотного дома, снося перила с бетонных балконов.

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Стихия охватила также южное побережье острова, где выбило окна в ресторане отеля, когда там находились люди, пишет издание.

По данным испанского метеорологического агентства, предупреждение "оранжевого" уровня о волнах на Канарских островах было понижено до "желтого", который, как ожидается, продлится до утра понедельника.

По сообщениям свидетелей, волны достигали до шести метров высотой и нанесли значительный ущерб зданиям на острове, однако пока эта информация не была официально подтверждена.

Напомним, на прошлой неделе в Индии прошел мощный шторм, в результате которого более 80 тыс. человек эвакуировали.

Gigantic waves have been battering buildings on the north coast of Tenerife, causing 39 people to be evacuated.

Get more on this story here: https://t.co/429DWrRGco pic.twitter.com/zaEhICQIAh

- Sky News (@SkyNews) 19 ноября 2018

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